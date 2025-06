Gazzelle, la possibile scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma

Sabato 7 giugno il cantautore romano si esibirà al Circo Massimo. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo della location: via del Circo Massimo, 00186, Roma. Al momento l’artista non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 26 luglio a Lucca:

Dopo l’appuntamento al Circo Massimo, Gazzelle sarà protagonista di un altro spettacolare show. Infatti, il 22 giugno il cantautore (FOTO) calcherà il palco dello stadio San Siro di Milano. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho iniziato in uno scantinato e non me lo scordo mica. Corre tutto veloce adesso e a volte mi dimentico che sta per succedere questa cosa qui, più grossa di me, più grossa dei miei sogni”.