Gazzelle, esce (a sorpresa) il nuovo singolo Stupido

Le parole di Gazzelle dopo l'annuncio dei due grandi appuntamenti live

Ai microfoni di Sky Tg24 il cantautore romano aveva così commentato l'annuncio dei due concerti in arrivo a breve. “Questi palchi per me sono incredibili, ci dice, sono enormi al di là della capienza, sono enormi per ciò che rappresentano. Al Circo Massimo 2000 anni fa si esibiva chi sa chi nell’antica Roma, mi fa ovviamente strano. Penso anche a più recentemente, ai grandi concerti ai quali ho assistito e partecipato, penso al concerto di Mengoni dove sono stato ospite, al concerto di Max Pezzali dove abbiamo cantato insieme…Penso ai concerti da fan dove sono andato come quello di Vasco Rossi, l’idea di poter andarci a cantare anche io è una cosa gigante. Per quanto riguarda San Siro, anche se non è la mia città d’origine, Milano negli anni è diventata un po' la mia seconda casa. San Siro è La Scala del calcio, è uno dei palchi più famosi del mondo, quindi è una grande emozione, difficile da descrivere…Non ho voglia di pensarci un anno prima, perché altrimenti poi mi viene l’ansia”.