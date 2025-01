Gazzelle annuncia l'album "Indi" con un video in stile Forrest Gump

Il cantautore di Roma, al secolo Flavio Bruno Pardini, annuncia l'arrivo del suo quinto album in studio, che segue il disco dal titolo Dentro uscito nel 2023. Per lanciare la sua nuova fatica discografica, l'artista si ispira a Forrest Gump. Il nuovo album uscirà il 24 gennaio 2025. La star della musica italiana è anche attesa per due concerti evento che si terranno a Roma e Milano

Gazzelle ha annunciato l’uscita imminente di un nuovo album in studio, che si intitola Indi.



Il cantautore di Roma, al secolo Flavio Bruno Pardini, annuncia l'arrivo del suo quinto album in studio, che segue il disco dal titolo Dentro pubblicato nel 2023. Per lanciare la sua nuova fatica discografica, l'artista si ispira alla pellicola Forrest Gump. Il nuovo album uscirà il 24 gennaio 2025. La star della musica italiana è anche attesa per due concerti evento che si terranno a Roma e Milano.



Per lanciare la sua nuova opera, Gazzelle ha condiviso un'anticipazione poetica e riflessiva del nuovo lavoro, pubblicando le seguenti parole sui suoi canali social: “Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà, io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento, oppure come la forma senza forma delle nuvole quella che sembra che tra cinque minuti pioverà".



È con queste parole che il cantautore anticipa in rete l'arrivo del suo nuovo progetto, di cui offre ai fan un assaggio attraverso un video teaser che rimanda a una celebre sequenza del film cult Forrest Gump. “Sono un po’ stanchino. Mi sa che è meglio se torniamo a casa”, avete presente? Ecco: paro paro (potete guardare il teaser nel video che trovate in fondo a questo articolo).

Potete guardare il teaser in cui Gazzelle annuncia il nuovo disco Indi, facendolo à la Forrest Gump, nel video che trovate in fondo a questo articolo.