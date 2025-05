Fatih Akin scuote Cannes: "Ho paura di tornare in Turchia"

Il regista turco-tedesco celebre per opere come La sposa turca e The Other Side, ha lanciato un grido d’allarme durante il Festival di Cannes, dove ha presentato Amrum. Denuncia la repressione politica in Turchia dopo l’arresto a fine gennaio della sua agente Ayse Barim, accusata di aver tentato di rovesciare il governo Erdogan. "Se torno, rischio il carcere anche io", dichiara.

Al Festival di Cannes 2025, regista turco-tedesco Fatih Akin ha deciso di rompere il silenzio. La sua voce, impastata di preoccupazione e rabbia, ha scosso la stampa internazionale durante la presentazione fuori concorso del suo ultimo film, Amrum. Ma non è stata l’opera, quanto il contesto politico personale a dominare la scena.

"La mia agente arrestata come sovversiva" "Ho paura di tornare in Turchia", ha confessato Akin, vincitore a Cannes nel 2007 per la miglior sceneggiatura con The Other Side. Non è un timore infondato: la sua storica agente, Ayse Barim, è stata arrestata alla fine di gennaio con l’accusa pesantissima di "aver tentato di rovesciare il governo turco". Rischia fino a 30 anni di carcere."È completamente innocente, apolitica", ha dichiarato il regista con voce ferma, "ma è diventata un bersaglio per via di me". Secondo le autorità turche, Barim sarebbe coinvolta nelle proteste del 2013 a Gezi Park, un movimento spontaneo che contestava le derive autoritarie dell’allora premier Recep Tayyip Erdoğan. Le stesse proteste che, oggi, molti esponenti del governo dipingono come il primo tentativo di colpo di Stato "mascherato". Approfondimento Pedro Pascal a Cannes: “Il cinema non si faccia intimidire da Trump”

il legame con Osman Kavala L’elemento che ha aggravato la posizione di Barim è il suo legame con Osman Kavala, noto filantropo e promotore culturale, condannato all’ergastolo nel 2022 per presunto coinvolgimento nel "complotto" contro il governo. "Ayse ha parlato con lui 39 volte", riferisce Akin, "ma lo ha fatto per mio conto, per questioni legate alla produzione del mio film The Cut, che tratta del genocidio armeno". Un argomento delicato, quello del genocidio armeno, ancora tabù in Turchia, e che ha fatto di Akin una figura scomoda. "Kavala ha finanziato una parte del film. Lei lo ha contattato per me. Ora sono entrambi in carcere. Io sono il collegamento tra loro", ha detto con amarezza. Approfondimento Arresto Imamoglu, oltre 1.800 fermati in Turchia, espulso reporter Bbc