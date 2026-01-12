A un anno dalla sua scomparsa, in arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento

Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. Da questo lavoro nasce un ritratto autentico, costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Un ritratto che si arricchisce dei punti di vista di personaggi che con Toscani hanno vissuto e lavorato: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castelbajac e Vittorio Moretti.

