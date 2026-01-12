Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua. Il trailer del documentario su Sky Arte

Spettacolo
@Oliviero Toscani - Autoritratto

A un anno dalla sua scomparsa, in arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento

Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. Da questo lavoro nasce un ritratto autentico, costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Un ritratto che si arricchisce dei punti di vista di personaggi che con Toscani hanno vissuto e lavorato: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castelbajac e Vittorio Moretti.

l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani 

In arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e sorprendente e testimonianze inedite ed eccezionali, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo.

Approfondimento

È morto a 82 anni il fotografo Oliviero Toscani
“Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento
“Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento


“Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”

Non è solo un film, ma un viaggio dentro la visione di un artista che ha sfidato le convenzioni e aperto nuove strade alla comunicazione visiva. Un’opera che invita a interrogarsi sul potere delle immagini e sul loro ruolo nella società di oggi.

“Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” è una produzione Sky, TIWI e AdLine Entertainment, in collaborazione con Cucù. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Ministero della Cultura; con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission; con il sostegno di Deloitte e il patrocinio di Fondazione Deloitte; ha ottenuto la certificazione “Green Film” di produzione sostenibile.

Approfondimento

Addio a Oliviero Toscani, le campagne pubblicitarie provocatorie. FOTO

Spettacolo: Ultime notizie

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, le puntate per i 30 anni di Zelig

Spettacolo

Debutta il 12 gennaio la prima delle quattro puntate che celebrano i trent'anni del celebre show...

Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica

Quarta data nella sua città per il cantautore di Trastevere che porta in giro per l'Italia il...

Stranger Things, oggi su Netflix esce il documentario sulla stagione 5

Serie TV

Nel documentario, giunto alla conclusione della serie, vengono svelati segreti e dietro le...

Golden, la canzone di KPop Demon Hunters ha vinto il Golden Globe 2026

Musica

Il trionfo del brano firmato da EJAE e Mark Sonnenblick sancisce un momento storico. E ora cresce...

Una battaglia dopo l'altra, chi è Teyana Taylor vincitrice del Globe

Cinema

La star americana della acclamata pellicola di Paul Thomas Anderson è un'artista che vanta...

14 foto

Spettacolo: Per te