Non mancano le rubriche fisse. I giovani protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, ricevono missioni speciali assegnate dai The Jackal: completandole, conquistano il simbolico " Patentino da adulto ", in un gioco che ribalta con ironia il rapporto tra grandi e piccoli. Uno dei momenti più originali dello show è lo spazio dedicato a " Le leggi dei bambini ": in ogni puntata i piccoli protagonisti, come in un vero Parlamento, propongono e votano delle leggi fino a stilare un decalogo delle regole che vorrebbero nel mondo degli adulti.

Basato sul format originale Those crazy little ones di RESET TV, Stasera a letto tardi mette al centro un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni, selezionati per la loro spontaneità e schiettezza . Ogni puntata alterna momenti divertenti e imprevedibili in studio a candid camera esilaranti: i piccoli, ignari di essere ripresi in una stanza con telecamere nascoste, interagiscono con i The Jackal che preparano per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, spesso con risvolti inaspettati.

Ospiti e bambini della prima puntata

Nella prima puntata, a soddisfare le curiosità dei piccoli in studio, ci saranno Carlo Conti, reduce dall'ultimo Festival di Sanremo; Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024; e Matilde Gioli, attrice protagonista di Doc – Nelle tue mani.

Ad animare le puntate è un cast di bambini che il pubblico imparerà a conoscere nel corso della stagione. Tra loro ci sono Rocco, 7 anni di Roma, un vero mattatore con la passione per la matematica e il kung fu; Hong Yi, 9 anni dalla provincia di Bologna, spirito da leader, spigliato ed empatico; Tommaso, il più piccolo del gruppo, 4 anni, di Roma, con il suo inconfondibile caschetto biondo; Viola, 4 anni, della provincia di Savona, che ama vestiti, accessori colorati e unicorni; Cecilia, 7 anni, della provincia di Lecce, spirito creativo e già appassionata di shopping; e Diego, 7 anni, da Olbia, grande fan dei The Jackal. A completare il gruppo Lucrezia, 9 anni, artista in erba che suona il pianoforte, studia danza e fa teatro; Megan, 5 anni, curiosissima con la passione per la recitazione; Christian, 7 anni, vulcanico e dal cuore tenero; Martina, 5 anni di Taranto, amante degli animali e del tennis; e Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, anche lui con la passione per gli animali.

Nella programmazione iniziale di marzo 2026 sono confermate almeno quattro puntate, con possibilità di estensione in base all'andamento degli ascolti.