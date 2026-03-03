In un post su X, l'attore, 67 anni, ha rivelato di avere "un tipo di cancro “trattabile”, non “guaribile”". Ha aggiunto: "Mi scuso se è uno shock, lo è stato anche per me”
“Ciao ragazzi, ultimamente, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce un’“opportunità”, quindi andiamo con ordine: io ne ho uno. Si chiama anche un tipo di cancro “trattabile”, non “guaribile”. Mi scuso se è uno shock, lo è stato anche per me”. Il 2 marzo, in un post su X, Bruce Campbell, 67 anni, attore del film horror La casa, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore. “La buona notizia è che non entrerò nei dettagli. Pubblico questo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare: l’aspetto, le apparizioni e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto alle cure. Il mio piano è di guarire il più possibile durante l'estate, così da poter andare in tournée con il mio nuovo film Ernie & Emma questo autunno”, ha proseguito. “Ci sono diversi incontri quest’estate che devo annullare. Ho grandi rimpianti da parte mia. Le esigenze di cura e gli impegni professionali non sempre vanno di pari passo. Questo è tutto. Non sto cercando di ottenere compassione – o consigli – voglio solo anticipare questa informazione nel caso in cui vengano fuori informazioni false (e accadrà). Non temete, sono un vecchio figlio di p*****a duro e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po’. Come sempre, siete i migliori fan del mondo e spero di vedervi presto!". Ha poi concluso: “Con tanto amore”. Diversi fan hanno espresso sostegno all’attore: “Ti vogliamo tutti tanto bene, Bruce. Prendi tutta questa energia positiva e dai una bella lezione al cancro”, ha scritto un utente. Un altro ha ribadito: “Ce la farai, Bruce! Amore e vibrazioni positive per te!”.
CHI È BRUCE CAMPBELL
Nato il 22 giugno 1958 a Royal Oak, nel Michigan, l’attore e produttore Bruce Campbell è diventato celebre per aver interpretato il personaggio di Ash Williams nel franchise cinematografico-televisivo horror La casa (1981). La pellicola segue cinque ragazzi che passano il fine settimana in una baita isolata tra i boschi, trovano in cantina un libro maledetto e risvegliano incautamente un demone Sumero che si impossessa a turno di ognuno di loro. È l’inizio di una carneficina, e solo Ash riuscirà a resistere fino all’alba. L’attore ha recitato anche nel sequel La casa 2 (1987) e, insieme a Sam Raimi e a Robert Tapert, è stato anche produttore dell’intera saga. Ha poi prestato la voce fuori campo nell’episodio più recente, Evil Dead Rise (2023) e risulta anche produttore esecutivo nel sesto film, Evil Dead Burn, che uscirà il 24 luglio 2026. È inoltre noto come co-protagonista della serie tv Burn Notice – Duro a morire. Ora Campbell è anche protagonista e regista della commedia on the road Ernie & Emma, che racconta la storia di un venditore di pere vedovo che intraprende un viaggio per disperdere le ceneri della moglie. Infine, soprattutto nei film dell'amico Sam Raimi, l’attore ha interpretato ruoli cameo, come nella trilogia di Spider-Man (2002), dove ha recitato un ruolo diverso in ogni capitolo: nel primo è stato l'annunciatore dell'incontro di wrestling che presentava al pubblico il supereroe inventando il suo nome, nel sequel Spider-Man 2 (2004) è stato la maschera del teatro che impediva a Peter Parker di entrare in sala a causa di un ritardo, e nel successivo Spider-Man 3 (2007) ha intepretato il maître di un raffinato ristorante francese, al quale Parker affidava l'anello di fidanzamento che aveva intenzione di offrire con una sorpresa a Mary-Jane.