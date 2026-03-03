“Ciao ragazzi, ultimamente, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce un’“opportunità”, quindi andiamo con ordine: io ne ho uno. Si chiama anche un tipo di cancro “trattabile”, non “guaribile”. Mi scuso se è uno shock, lo è stato anche per me”. Il 2 marzo, in un post su X, Bruce Campbell, 67 anni, attore del film horror La casa, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore. “La buona notizia è che non entrerò nei dettagli. Pubblico questo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare: l’aspetto, le apparizioni e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto alle cure. Il mio piano è di guarire il più possibile durante l'estate, così da poter andare in tournée con il mio nuovo film Ernie & Emma questo autunno”, ha proseguito. “Ci sono diversi incontri quest’estate che devo annullare. Ho grandi rimpianti da parte mia. Le esigenze di cura e gli impegni professionali non sempre vanno di pari passo. Questo è tutto. Non sto cercando di ottenere compassione – o consigli – voglio solo anticipare questa informazione nel caso in cui vengano fuori informazioni false (e accadrà). Non temete, sono un vecchio figlio di p*****a duro e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po’. Come sempre, siete i migliori fan del mondo e spero di vedervi presto!". Ha poi concluso: “Con tanto amore”. Diversi fan hanno espresso sostegno all’attore: “Ti vogliamo tutti tanto bene, Bruce. Prendi tutta questa energia positiva e dai una bella lezione al cancro”, ha scritto un utente. Un altro ha ribadito: “Ce la farai, Bruce! Amore e vibrazioni positive per te!”.