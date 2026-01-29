Dal 29 gennaio nelle sale italiane, il film segna il ritorno del regista a un horror-comedy fisico, crudele e politico. Ambientato su un’isola deserta, trasforma una dinamica aziendale fatta di soprusi e microviolenza in un duello per la sopravvivenza. Rachel McAdams e Dylan O’Brien si affrontano in una guerra di corpi e competenze, dove il ribaltamento dei ruoli non porta liberazione ma nuove forme di dominio. Un survival grottesco e spietato che usa il genere per parlare di lavoro, potere e controllo

Send Help non parte da un evento eccezionale, ma da una dinamica quotidiana: il lavoro. Sam Raimi prende il microcosmo aziendale — fatto di soprusi gentili, umiliazioni normalizzate e potere esercitato senza responsabilità — e lo trascina lontano dalla civiltà, su un’isola deserta della Thailandia dove le regole saltano ma gli istinti restano. È lì che il film trova la sua vera natura: non un semplice survival thriller, ma una favola nera sul controllo.

Linda Liddle è brillante, grandiosa con i numeri, ma invisibile. È quella con l’ascella pesante dopo otto ore di straordinari non pagati, il tramezzino al tonno che dorme il sonno dei giusti in un cassetto della scrivania, le scarpe ortopediche di foggia maschile che nessuno nota perché nessuno guarda davvero. Non è “Linda della contabilità”, come si ostinano a chiamarla: è strategia e pianificazione, ma il suo ruolo viene sistematicamente ridotto, semplificato, neutralizzato.

Bradley Preston è il suo capo: arrogante, impreparato, convinto che il comando sia una dote genetica. Sfoggia mocassini stilosi di pregio e un’autorità che non nasce dalla competenza, ma dalla posizione. Quando un disastro aereo li lascia soli al mondo, Raimi non azzera il conflitto: lo radicalizza. Perché anche senza uffici, badge e consigli di amministrazione, il potere cerca sempre una forma.