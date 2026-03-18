Paradise, la serie tv rinnovata per una terza e forse ultima stagione

Nonostante il riscontro positivo, tutto lascia intendere che la terza stagione rappresenterà anche l’atto finale della serie. Il progetto, infatti, è stato concepito fin dall’inizio come un racconto articolato in tre parti. Il team creativo avrebbe già definito un epilogo preciso, difficilmente estendibile senza compromettere l’equilibrio narrativo costruito

Il destino della serie tv Paradise sembra ormai segnato, ma non senza lasciare spazio a interrogativi e aspettative. La piattaforma Disney+ ha ufficializzato il rinnovo della serie ideata da Dan Fogelman per una terza stagione, una decisione arrivata sull’onda di risultati straordinari ottenuti dal secondo ciclo di episodi. Tuttavia, dietro l’entusiasmo per il ritorno, prende forma una domanda inevitabile: sarà questo il capitolo conclusivo?

Il successo della seconda stagione, già disponibile in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), si misura innanzitutto attraverso cifre significative. A livello mondiale, la serie ha superato i 30 milioni di ore di visione, contribuendo a portare il totale complessivo delle prime due stagioni a sfiorare i 12 miliardi di minuti guardati. Un risultato che evidenzia non solo l’ampiezza del pubblico raggiunto, ma anche la capacità della serie di mantenere alta l’attenzione nel tempo.

Un dato particolarmente indicativo riguarda l’effetto traino esercitato dal debutto della seconda stagione: la prima ha infatti registrato un incremento di ulteriori 25 milioni di ore viste, segnale di una base di spettatori in costante crescita. Intanto, cresce l’attesa per il finale del secondo capitolo, previsto per il 30 marzo, che promette di dare risposta ad alcune delle questioni rimaste aperte, preparando al contempo il terreno per gli sviluppi conclusivi.

Accanto ai numeri, si consolida anche il riconoscimento da parte della critica. La prima stagione ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quella per Miglior serie drama, oltre a candidature per le interpretazioni di Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. In particolare, Sterling K. Brown ha raccolto ulteriori nomination ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards, aggiudicandosi anche un NAACP Image Award come Miglior attore in una serie drama.

Insomma: Paradise non è "soltanto" una serie televisiva ma un vero e proprio fenomeno globale, tra numeri e consenso critico.