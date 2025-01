Paradise, il creatore di This is Us mixa suspense e mistero

Introduzione

È disponibile da oggi, martedì 28 gennaio 2025, la serie televisiva Paradise, in streaming sulla piattaforma Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di una produzione che offre agli spettatori un’immersiva esperienza di suspense e mistero, permettendo al pubblico un’intensa esplorazione delle ombre di una comunità perfetta.

Paradise è la nuova e promettente serie originale creata dal talentuoso Dan Fogelman, in cui un dramma mozzafiato prende vita all’interno di una comunità apparentemente ideale.

Vede nel cast un eccezionale Sterling K. Brown: lui - e il resto di un cast altrettanto da chapeau - contribuiscono nella riuscita della serie, aiutando a sviluppare un dramma psicologico che sfida le apparenze.

Fogelman, per chi non lo sapesse, è il geniale autore dietro This Is Us, la serie che ha commosso milioni di spettatori in tutto il mondo. Questa volta, Dan Fogelman ci porta dritti in una comunità utopica dove le menti più brillanti e influenti del pianeta convivono in armonia. Un luogo perfetto, dove nulla sembra fuori posto, ma che, ben presto, vedrà le sue fondamenta crollare sotto il peso di un omicidio sconvolgente…

L’assassinio svela un mondo nascosto di segreti e menzogne che cambieranno per sempre la percezione di questa comunità.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Paradise. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.