Tron: Ares, trailer del film in cui il digitale si fonde con la realtà

A dare ulteriore spessore alle immagini di Tron: Ares è la musica graffiante e ipnotica dei Nine Inch Nails.

La band di Trent Reznor firma l’intera colonna sonora del film, conferendo al lungometraggio un tono oscuro, teso e pieno di energia. Un accompagnamento sonoro perfettamente coerente con il mood visivo e narrativo che emerge dal trailer, in cui l’azione e la riflessione sembrano fondersi.

Nel novembre 2024, il regista di questo terzo capitolo dell’epopea cinematografica, Joachim Rønning, ha rilasciato alcune anticipazioni sulla storia, sottolineando l'impatto della colonna sonora realizzata dai Nine Inch Nails e descrivendo questa nuova versione del mondo di Tron come più "grintosa" rispetto al passato. “Con i Nine Inch Nails che curano la musica, questo capitolo sarà un po' più grintoso, un po' più industriale”, ha spiegato Rønning in un’intervista rilasciata a Empire. “È stato importante per me creare un contrasto tra il Grid e il mondo reale. In questo senso, i Nine Inch Nails si adattano perfettamente a questo nuovo mondo di Tron che stiamo creando”.