30 notti con il mio ex, cosa sapere del film al cinema

30 notti con il mio ex, diretto da Guido Chiesa (già regista di molti documentari, di film come Belli di papà, e serie come Quo vadis, Baby?), è un film scritto da Chiesa con Nicoletta Micheli, tratto dal film argentino del 2022 30 Noches Con Mi Ex di cui è un remake.

La pellicola, senza perdere mai leggerezza, affronta molti temi, oltre alle dinamiche di coppia e sentimentali tra due protagonisti adulti.

La malattia mentale, in particolare, è approcciata con delicatezza, accettazione, speranza.

Lo stesso personaggio di Terry è appassionante per la sua vitalità (una delle ragioni per cui Bruno si sente molto legato alla ex moglie).

Il film offre una lettura positiva delle difficoltà della vita a due e di quella in famiglia suggerendo la prospettiva del mettersi nei panni dell'altro, un modo per superare le differenze e trovare un equilibrio nel flusso della vita che cambia e che continua a metterci alla prova.

Nella pellicola c'è un brano inedito di Malika Ayane dal titolo L'avresti detto mai.