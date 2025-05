Fino alle montagne, cast e trama del film in sala per chi ama le vette

Introduzione

Dal 29 maggio 2025 nelle sale italiane arriva l'opera di Sophie Deraspe che ci conduce in un viaggio fisico e interiore che scardina i miti della modernità e riscopre il senso profondo dell'esistenza: esce oggi al cinema in Italia l’acclamato film Fino alle montagne. Racconta di come la riconquista dell’essenziale può avvenire attraverso il silenzio delle vette.

Si tratta di un’opera di quella che è assolutamente da considerarsi una voce fuori dal coro nel panorama cinematografico contemporaneo: questa nuova pellicola di Deraspe, autrice già nota per titoli come Antigone e Les Loups, arriva nelle sale italiane – distribuita da Officine UBU - portando un gioiellino per cui la regista canadese si è ispirata liberamente al memoir D’où viens-tu, berger? di Mathyas Lefebure, costruendo un racconto che unisce introspezione personale e respiro paesaggistico.

La pellicola, già accolta con entusiasmo al Toronto International Film Festival – dove si è aggiudicata il premio come Miglior Film Canadese – è stata anche presentata in anteprima nazionale al Trento Film Festival, suggellando così il suo forte legame con la montagna, luogo fisico e simbolico dell’opera.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul film Fino alle montagne.

Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola, da oggi al cinema, nel video che trovate in alto.