L'omicidio attorno al quale ruota la trama de La sua verità è il pretesto narrativo che dà senso alla trama di una storia che ha per oggetto le relazioni tra i protagonisti e i personaggi principali, tutti legati da un passato che riaffiora coi suoi fantasmi e le sue dinamiche irrisolte.

Anna e Jack sono marito e moglie al centro di una relazione interrotta e mai risolta. Durante le indagini si accusano a vicenda, con lei che incanza lui colpendolo nei suoi punti deboli.

Anna è consapevole che il racconto giornalistico della vicenda è solo una versione dei fatti. Jack è in lotta perenne con se stesso. Tutti mentono, potenzialmente, se l'accaduto non può essere descritto in maniera oggettiva.

Anche la madre di Anna, la sorella di Jack e tutti i personaggi secondari contribuiscono con la loro presenza ad aggiungere fragilità a un racconto nel quale si chiede allo spettatore di decidere a chi e a cosa credere.

Lo show è stato girato nel 2024 principalmente ad Atlanta, in Georgia, e i paesaggi naturali, talvolta vividi, altre volte ritratti in chiaroscuro, sono un altro dei punti a favore di un prodotto curato, caratterizzato da performance brillanti e dialoghi taglienti.