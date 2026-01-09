La sua verità, trama e cast della serie thriller con Tessa Thompson su NetflixSerie TV
Introduzione
La sua verità, serie thriller dal cast stellare, con protagonista Tessa Thompson affiancata da Jon Bernthal, è disponibile su Netflix in streaming dall'8 gennaio con tutti i sei episodi che la compongono, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Lo show è tratto da un romanzo di Alice Feeney pubblicato in Italia nel 2022.
Quello che devi sapere
La sua verità, quando esce e dove vederlo
La sua verità è una miniserie thriller distribuita da Netflix, in streaming, a partire dall'8 gennaio 2026, diretta da William Oldroyd ed Anja Marquardt (il primo, anche co-sceneggiatore). La trama è basata sul romanzo His & Hers (titolo originale dello show) di Alice Feeney, pubblicato per la prima volta nel 2020. Il romanzo è uscito in Italia nel 2022 col titolo La sua verità.
I sei episodi che compongono la miniserie hanno una durata compresa tra i 39 e i 47 minuti.
La trama della serie
Anna (Tessa Thompson) è una ex giornalista che ha accantonato la professione a seguito di uno scandalo ritirandosi ad Atlanta. La sua quotidianità intorpidita viene scossa da un caso di omicidio a Dahlonega, la città in cui è cresciuta, che la spinge a tornare in campo.
Al caso indaga il detective Jack Harper (Jon Bernthal), un uomo metodico che ha un legame personale con Anna e che, apprendiamo già dal trailer (disponibile in testa a questa scheda), conosceva la vittima, una donna uccisa brutalmente.
La narrazione giornlistica del caso (di lei) e la ricerca dei colpevoli (a cui prendono parte sia lei che lui), comporrà la verità. Ma, come recita il trailer "Per ogni storia ci sono due versioni".
Il cast della serie
Ad interpretare i due personaggi principali ci sono gli apprezzati Tessa Thompson, che in questa stagione si è distinta nel film Hedda, e Jon Bernthal, coinvolto in molti progetti, da The Bear a The Accountant 2.
Gli altri volti dello show sono: Pablo Schreiber (visto in American Gods), Crystal Fox (star della serie Il premio de destino), Sunita Mani (nel cast del film I Roses) e Rebecca Rittenhouse (star della sitcom Maggie).
I temi della serie: verità, passato, potere
L'omicidio attorno al quale ruota la trama de La sua verità è il pretesto narrativo che dà senso alla trama di una storia che ha per oggetto le relazioni tra i protagonisti e i personaggi principali, tutti legati da un passato che riaffiora coi suoi fantasmi e le sue dinamiche irrisolte.
Anna e Jack sono marito e moglie al centro di una relazione interrotta e mai risolta. Durante le indagini si accusano a vicenda, con lei che incanza lui colpendolo nei suoi punti deboli.
Anna è consapevole che il racconto giornalistico della vicenda è solo una versione dei fatti. Jack è in lotta perenne con se stesso. Tutti mentono, potenzialmente, se l'accaduto non può essere descritto in maniera oggettiva.
Anche la madre di Anna, la sorella di Jack e tutti i personaggi secondari contribuiscono con la loro presenza ad aggiungere fragilità a un racconto nel quale si chiede allo spettatore di decidere a chi e a cosa credere.
Lo show è stato girato nel 2024 principalmente ad Atlanta, in Georgia, e i paesaggi naturali, talvolta vividi, altre volte ritratti in chiaroscuro, sono un altro dei punti a favore di un prodotto curato, caratterizzato da performance brillanti e dialoghi taglienti.