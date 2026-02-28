Sanremo 2026, le pagelle della finale del Festival. IN AGGIORNAMENTO

Introduzione
E' la sera del gran finale del Festival di Sanremo 2026 (LA DIRETTA - LA SCALETTA). Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti presenteranno tutti i 30 Big in gara (TUTTI I TESTI). Alla fine delle esibizioni i cinque artisti più votati torneranno sul palco per una seconda esibizione che decreterà il vincitore.
Quello che devi sapere
FRANCESCO RENGA - IL MEGLIO DI ME - VOTO 7
Basta vedere come prende il microfono e come con gli occhi spazia sull'Ariston per comprendere che oggi è un uomo sereno. "Non puoi spostare le strade ma in mezzo a una frase trovo la direzione", canta l'artista bresciano e la sua storia racconta che a ogni crocicchio che la vita gli ha posto di fronte non ha esitato a scegliere, a costo di sbagliare. (TESTO)
CHIELLO - TI PENSO SEMPRE - VOTO 6/7
Se il Festival durasse un mese vincerebbe facile. Sera dopo sera ha preso confidenza col palco e con il contesto. La questione è che per noi addetti ai lavori che ne conosciamo il valore comprendiamo il suo atteggiamento discreto, ma per l'eterogeno pubblico del Festival rischia di passare per un artista malmostoso. Da ascoltare e pensare se non sempre almeno più spesso (TESTO)
RAF - ORA E PER SEMPRE - VOTO 6/7
Non è in forma e si vede. Si siede perché sente la fatica. Ma non perde il sorriso e la voce esce dalle pagine di un vecchio diario e diventa segni sulla pelle. Eroico (TESTO)
BAMBOLE DI PEZZA - RESTA CON ME - VOTO 7+
Le signore si fanno trasparenti nel look ma eroiche nel rock. Riconosco che all'inizio lo avevo trovato una brano nonsense per la loro storia. Ora dico il loro Sanremo è stato un uragano (TESTO)
LEO GASSMANN - NATURALE - VOTO 5/6
Echi di Ferro in modo (in)naturale per il cantautore e attore romano. Tiene il palco con aggressività, si è liberato di un po' di ansia e di qualche scoria polemica e si vede. Combattente (TESTO)
MALIKA AYANE - ANIMALI NOTTURNI - VOTO 7/8
Canta l'amore, la vita, il coraggio. Ci porta nella notte più buia e ci fa risorgere all'alba. C'è un momento suggestivo in bianco e nero che dona all'interpretazione quella nota melanconica che è preziosa quanto una lacrima di onice (TESTO)
TOMMASO PARADISO - I ROMANTICI - VOTO 5
Sanremo è terminato e non ho ancora capito cosa i romantici vedono nel cielo né in che stazione si fermerà quel treno che se ne va. Però nelle canzoni, come nella vita, c'è una quota di ineluttabilità (TESTO)