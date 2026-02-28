Sanremo 2026, le pagelle della finale del Festival. IN AGGIORNAMENTO

Basta vedere come prende il microfono e come con gli occhi spazia sull'Ariston per comprendere che oggi è un uomo sereno. "Non puoi spostare le strade ma in mezzo a una frase trovo la direzione", canta l'artista bresciano e la sua storia racconta che a ogni crocicchio che la vita gli ha posto di fronte non ha esitato a scegliere, a costo di sbagliare. (TESTO)