Sanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Testo e recensione

Grande ritorno di Raf. Il cantautore ha raccontato a Carlo Conti: “Voglio divertirmi, l’approccio deve essere con maggior relax”. Successivamente, l’artista ha spiegato il significato della canzone: “È la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e man mano che passano gli anni, oggi queste due persone stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo che è completamente cambiato. Un mondo che loro non avrebbero mai potuto immaginare”.