Sanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Testo e recensione della canzone

©Ansa

Introduzione

Quinta partecipazione a Sanremo per Raf, che ha presentato Ora e per sempre. Miglior piazzamento nel 1991 con il brano Oggi un Dio non ho. Esibizione con i The Kolors sulle note della canzone The Riddle di Nik Kershaw (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Quello che devi sapere

L'esibizione di Raf con Ora e per sempre

A distanza di undici anni dalla sua ultima partecipazione in gara, anche Raf è tra i Big che decidono di restare leali alle loro radici con Ora e per sempre. Completo nero (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e ballata d'amore vellutata, la voce c'è ed è quella di sempre, anche raggiunti i 66 anni. Si fa leva più che altro sull'effetto nostalgia, un po' meno su quello sorpresa. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, la sua esibizione merita un voto tra il 6 e il 7 per un testo molto terreno raccontato "con naturalezza affettuosa striata di malinconia" (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)

Ora e per sempre, il testo della canzone di Raf

Un puntino in mezzo all'universo

ero un alieno mi sentivo solo

mi confondevo tra la gente perso

dentro un'astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

me ne stavo fermo alla deriva

e il mio viso sorrideva comunque

ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

e camminando sulla via d'uscita

senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

ci sarai anche se mai più ti rivedrò

sei nell'anima e li ti cercherò

quando mi mancherai

ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

consumato come il nostro tempo

in un soffio di vento il nostro primo

anniversario

adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

niente è sicuro, tutto è controverso

e tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

il tempo ti sta una meraviglia

e ogni segno sulla pelle parla di te

E tornerei indietro solo per un attimo

al primo incontro per sentirne il brivido

graffiti un po' sbiaditi di un fuoco

che non c'è più

ma è parte di noi

ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

vuoto di empatia

noi non saremo parte di questa follia

stringimi forte quando il sole sorgerà

insieme ci troverà ci troverà

quando l'alba verrà

ora e per sempre sarà

 

Il significato della canzone di Raf a Sanremo 2026

Grande ritorno di Raf. Il cantautore ha raccontato a Carlo Conti: “Voglio divertirmi, l’approccio deve essere con maggior relax”. Successivamente, l’artista ha spiegato il significato della canzone: “È la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e man mano che passano gli anni, oggi queste due persone stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo che è completamente cambiato. Un mondo che loro non avrebbero mai potuto immaginare”.

Raf alla sua quinta partecipazione a Sanremo

Raf ha all’attivo quattro partecipazioni in gara: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Miglior piazzamento nel 1991: decima posizione. Nel 1987 Raf ha rappresentato l’Italia con Gente di mare in duetto con Umberto Tozzi alla trentaduesima edizione dell’Eurovision Song Contest. A ottobre il cantautore sarà protagonista di tre appuntamenti live: il 9 al Palapartenope di Napoli, il 12 all’Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma.

Chi sono gli autori della canzone di Raf

Testo e musica di Ora e per sempre sono di Raf e Samuele Riefoli.

Ed. Girotondo

 

Chi è Raf

