Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con Ora e per sempre

Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre. FOTO

Musica fotogallery
16 foto
©Getty

Il cantautore pugliese sarà in gara con il brano co-scritto con il figlio minore Samuele, in arte D'Art. Nella serata dei duetti, invece, si esibirà con The Kolors nella canzone The Riddle. Con oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio, più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e numerosi dischi di platino, dal 24 al 28 febbraio il cantante di Self Control e di Cosa resterà degli anni '80 sarà tra i 30 Big sul palco del Teatro Ariston sotto la conduzione artistica di Carlo Conti

Sophie Turner

