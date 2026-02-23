Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con Ora e per sempre

11/16 ©Getty

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia italiana come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore, hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, nonché brani ancora oggi evergreen e cantati anche dalle nuove generazioni.

Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima volta al Festival. FOTO