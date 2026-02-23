Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Sanremo al cinema e in tv: i film e le fiction che hanno raccontato il Festival

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Alla vigilia di Sanremo 2026, viaggio tra cinema e televisione che hanno raccontato il Festival: dai primi film come Destinazione Sanremo ai biopic su Domenico Modugno, Mia Martini e Rino Gaetano, fino ai cantanti-attori di oggi. Quando l’Ariston diventa set narrativo, memoria collettiva e specchio dell’Italia che cambia, tra mito, industria musicale e nuove generazioni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ