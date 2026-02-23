Alla vigilia di Sanremo 2026, viaggio tra cinema e televisione che hanno raccontato il Festival: dai primi film come Destinazione Sanremo ai biopic su Domenico Modugno, Mia Martini e Rino Gaetano, fino ai cantanti-attori di oggi. Quando l’Ariston diventa set narrativo, memoria collettiva e specchio dell’Italia che cambia, tra mito, industria musicale e nuove generazioni