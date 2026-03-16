Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

PK, 30 anni di un mito che non muore mai

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

La serie che ridefiniva il personaggio di Paperinik segnando un nuovo approccio al fumetto disneyano debuttava nel marzo del 1996. Trent'anni dopo, il suo segno è ancora visibile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ