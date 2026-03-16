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Municipali in Francia: come è andato il test per le Presidenziali 2027

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Le elezioni amministrative, di cui si è celebrato il primo turno, sono seguite con grande attenzione perché rappresentano l'ultimo appuntamento utile per tastare gli umori dell'elettorato in vista della scelta, il prossimo anno, del nuovo inquilino dell'Eliseo. I sondaggi vedono favorito il Rassemblement National di Le Pen e Bardella, ma vediamo cosa è emerso dal voto del 15 marzo: 5 dati significativi per cercare di capire che direzione prenderà la Francia

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