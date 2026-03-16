Lifestyle
Ilaria Camilletti, esordio a 20 anni: “Romanzo nato dall'estate da cameriera”
Studentessa di Filosofia al secondo anno, ha iniziato a buttare giù degli appunti sulle note del telefono a 17 anni nel corso di un'estate di lavoro in un bar del litorale laziale. Ora è il libreria con "Ilaria nella giungla" (Accento). L'intervista
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