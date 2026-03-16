Dal 16 al 18 marzo Barry Lyndon di Stanley Kubrick torna il sala restaurato in 4K con Lucky Red. Uscito nel 1975 e inizialmente accolto con freddezza, oggi è considerato uno dei più grandi film della storia del cinema. Girato con speciali lenti Zeiss sviluppate per la NASA e illuminato solo dalla luce delle candele, racconta l’ascesa e la caduta di un avventuriero nel Settecento europeo. Un capolavoro visivo che ha cambiato per sempre il modo di rappresentare il passato sul grande schermo.
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