"Dundee effect", l'impatto di Mr Crocodile sul turismo australiano

Uscita nelle sale nell'aprile del 1986, la pellicola diretta da Peter Faiman ha lanciato Paul Hogan nel ruolo dell'iconico Mick Dundee trasformando radicalmente l'immagine internazionale dell'Australia e dando vita a un vero e proprio boom del turismo globale verso l'Outback. Il cosiddetto set-jetting è ancora uno dei principali motori del turismo nella Terra dei canguri soprattutto tra i viaggiatori della Gen Z e i Millennial se è vero che l’81% pianifica le proprie vacanze in base a ciò che ha visto sullo schermo