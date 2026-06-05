Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

"Dundee effect", l'impatto di Mr Crocodile sul turismo australiano

Costanza Ruggeri

Uscita nelle sale nell'aprile del 1986, la pellicola diretta da Peter Faiman ha lanciato Paul Hogan nel ruolo dell'iconico Mick Dundee trasformando radicalmente l'immagine internazionale dell'Australia e dando vita a un vero e proprio boom del turismo globale verso l'Outback. Il cosiddetto set-jetting è ancora uno dei principali motori del turismo nella Terra dei canguri soprattutto tra i viaggiatori della Gen Z e i Millennial se è vero che l’81% pianifica le proprie vacanze in base a ciò che ha visto sullo schermo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ