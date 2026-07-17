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Trump parla del 2020 ma punta alle Midterm: vuole il Save America Act

Federico Leoni

Federico Leoni
©Ansa

Il discorso era stato annunciato dallo stesso Trump via Truth, qualche giorno fa, e il Presidente aveva promesso rivelazioni clamorose. Non c'è voluto molto per sapere che il cuore dell'intervento sarebbero state le elezioni: non quelle di midterm, a novembre prossimo, ma le presidenziali del 2020

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