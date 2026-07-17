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Cronaca

Otto per mille, cala quota destinata a Chiesa. Ancora troppi astenuti

Gabriele De Palma
©Getty

Gli ultimi dati del MEF confermano la crescita della quota di IRPEF che finisce nelle casse dello Stato, che resta però ancora minoritaria. Tra le altri confessioni religiose bene Valdesi e Buddhisti. Ma 6 italiani su 10 non esprimono alcuna preferenza

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