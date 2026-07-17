Il souvenir di viaggio più bello? Per gli italiani si mangia

Non accumulano polvere e permettono di condividere la cultura di un luogo attraverso il palato. Finita l’era dei feticci evocativi nata nel XVIII secolo con il Grand Tour europeo, sempre più viaggiatori scelgono di tornare dalle vacanze portando con sé i sapori delle destinazioni visitate. Da una bottiglia di olio di oliva a una confezione di parmigiano fino ancora a una marmellata, i souvenir si fanno edibili
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider