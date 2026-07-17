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Lifestyle

Il souvenir di viaggio più bello? Per gli italiani si mangia

Costanza Ruggeri

Non accumulano polvere e permettono di condividere la cultura di un luogo attraverso il palato. Finita l’era dei feticci evocativi nata nel XVIII secolo con il Grand Tour europeo, sempre più viaggiatori scelgono di tornare dalle vacanze portando con sé i sapori delle destinazioni visitate. Da una bottiglia di olio di oliva a una confezione di parmigiano fino ancora a una marmellata, i souvenir si fanno edibili

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