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Come Ahmadinejad si è trasformato da nemico ad amico di Israele

Luciana Grosso

Ispi
©Getty



Le inchieste del New York Times e di Haaretz fanno scalpore: i servizi segreti israeliani avrebbero coltivato per anni un piano per rimettere alla guida del Paese proprio quell'Ahmadinejad, ex presidente iraniano, che per anni aveva predicato la distruzione di Israele

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