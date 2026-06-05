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Cinema

Stefania Sandrelli compie 80 anni e Io la conoscevo bene resta un film che non invecchia

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Il 5 giugno 2026 Stefania Sandrelli compie ottant'anni. Il modo migliore per celebrarla è tornare a Io la conoscevo bene, il capolavoro diretto da Antonio Pietrangeli nel 1965. Il ritratto di Adriana Astarelli, giovane donna travolta dal mondo dello spettacolo nella Roma del boom economico, resta uno dei film italiani più moderni e dolorosi di sempre. Un'opera attualissima che racconta fama, sfruttamento e solitudine con una lucidità che continua a colpire ancora oggi

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