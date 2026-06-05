Il 5 giugno 2026 Stefania Sandrelli compie ottant'anni. Il modo migliore per celebrarla è tornare a Io la conoscevo bene, il capolavoro diretto da Antonio Pietrangeli nel 1965. Il ritratto di Adriana Astarelli, giovane donna travolta dal mondo dello spettacolo nella Roma del boom economico, resta uno dei film italiani più moderni e dolorosi di sempre. Un'opera attualissima che racconta fama, sfruttamento e solitudine con una lucidità che continua a colpire ancora oggi