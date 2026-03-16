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Cinema

Oscar 2026, cosa ci dice il trionfo di Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l’altra

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

La vittoria di Una battaglia dopo l’altra agli Oscar 2026 non è soltanto il trionfo di Paul Thomas Anderson: racconta anche il momento che sta vivendo il cinema americano. Tra il successo di I Peccatori – Sinners, i premi agli attori e la presenza sempre più forte del cinema internazionale, la 98ª edizione degli Academy Awards disegna un’industria in trasformazione. Un viaggio dentro la notte degli Oscar tra premi, sorprese e il discorso di Anderson sul significato stesso del “miglior film”

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