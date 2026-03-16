Oscar, dove vedere i film vincitori in streaming, da Hamnet a I peccatori. FOTO
La 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato numerosi film e interpreti nelle principali categorie, tra cui Miglior film, Miglior attore e attrice protagonisti, Miglior film internazionale, animazione, documentario e diversi riconoscimenti tecnici. Ecco dove potete guardare le opere premiate, dal quasi asso piglia-tutto Una battaglia dopo l'altra a Sinners - I peccatori, passando per Hamnet - Nel nome del figlio e Sentimantal Value.
A cura di Camilla Sernagiotto