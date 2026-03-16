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Frankenstein ha vinto Miglior produzione design, Miglior trucco e acconciatura e Migliori costumi. Il film è in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), incluso nell’abbonamento. Il film - incluso dal National Board of Review nella lista dei 10 migliori film dell’anno - è un’opera del 2025 scritta, diretta e co-prodotta da Guillermo del Toro, nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Mary Shelley. Tra i protagonisti, Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Charles Dance e Christoph Waltz.

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