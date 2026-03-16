Il film di Ryan Coogler, già regista di "Black Panther", segna un record storico agli Academy Awards 2026: dopo aver ottenuto ben 16 nomination, la pellicola ha trionfato conquistando 4 statuette, tra cui il premio come Miglior Attore a Michael B. Jordan. sospesa tra horror soprannaturale e dramma storico, l'opera attraversa i generi con un cast eccezionale e una colonna sonora originale già diventata un cult



Sinners - I Peccatori (LA RECENSIONE) ha scritto ufficialmente la storia del cinema. La pellicola di Ryan Coogler, dopo aver infranto il record assoluto di nomination per un singolo film con ben 16 candidature, ha trionfato alla 98ª edizione degli Oscar (DIRETTA) portando a casa 4 statuette. Il successo è stato coronato dalla vittoria di Michael B. Jordan come Miglior Attore Protagonista, un premio che consacra la sua magistrale doppia interpretazione dei gemelli Elijah "Smoke" ed Elias "Stack" Moore, rendendolo il sesto attore nero nella storia a conquistare questo prestigioso riconoscimento. Salendo sul palco del Dolby Theatre il 15 marzo 2026, Jordan (IL DISCORSO) ha dedicato la statuetta alla sua famiglia e al regista Ryan Coogler, con il quale collabora dai tempi di Prossima fermata Fruitvale Station (2013), suggellando uno dei sodalizi più vincenti del cinema contemporaneo.



Un horror politico nel profondo Sud Promosso inizialmente come un horror soprannaturale, il film è in realtà un potente dramma politico ambientato nel Mississippi degli anni Trenta. Sotto la superficie della caccia ai vampiri, Coogler ha dipinto un affresco spietato dell'era Jim Crow, usando il genere per esplorare le cicatrici della segregazione razziale. Questa profondità tematica ha permesso a Sinners di dominare non solo il botteghino — con oltre 370 milioni di dollari incassati — ma anche il cuore dei giurati dell'Academy, superando il pregiudizio che spesso colpisce il cinema horror nelle categorie principali. Approfondimento Oscar 2026, Michael B. Jordan: "Credete nelle idee originali"

i momenti storici della serata Oltre al premio per Michael B. Jordan, la serata ha segnato traguardi tecnici che rimarranno negli annali, grazie ai collaboratori storici di Coogler che hanno dato vita a una ricostruzione d'epoca impeccabile: Miglior Fotografia: Autumn Durald Arkapaw ha fatto la storia diventando la prima donna (e la prima persona nera) a vincere l'Oscar in questa categoria.

Migliori Costumi: Ruth E. Carter ha ottenuto un altro riconoscimento per la sua meticolosa e simbolica ricostruzione degli abiti degli anni '30.

Miglior Colonna Sonora: Ludwig Göransson è stato premiato per una partitura capace di fondere suoni blues d'epoca con atmosfere cupe, horror e moderne. Approfondimento X-Files, Ryan Coogler starebbe lavorando al reboot della serie

Il progetto e il successo globale I dettagli relativi alla pellicola sono stati tenuti segreti fino al debutto in sala nel 2025. La scommessa di produrre un film originale basato sulla sceneggiatura di Coogler ha pagato: il film è diventato un cult immediato, capace di triplicare i costi di produzione già nelle prime settimane. Nel film brilla anche Hailee Steinfeld (Mary), che ha definito la pellicola una svolta per la sua carriera, affiancata da un cast d'eccellenza che include Wunmi Mosaku e Delroy Lindo, entrambi acclamati dalla critica durante tutta la stagione dei premi. Approfondimento I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e in streaming su NOW