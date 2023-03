X-Files, Ryan Coogler starebbe lavorando al reboot della serie

Come riportato da CBC, Chris Carter, creatore di X-Files, ha rivelato che il regista di Black Panther sarebbe a lavoro al reboot della serie TV: "Ha il suo bel da fare”

Per ben undici stagioni X-Files ha appassionato il pubblico di tutto il mondo divenendo una delle serie TV più famose, cult e amate del piccolo schermo. A distanza di circa cinque anni dalla messa in onda dell’undicesima stagione, composta da dieci episodi, Ryan Coogler potrebbe aver iniziato a lavorare al reboot della produzione.

Successivamente Chris Carter ha parlato di come il mondo d’oggi sia differente rispetto a quello della messa in onda della serie richiedendo quindi modifiche: “Ora siamo così immersi nelle cospirazioni”.

Il creatore ha proseguito: “X-Files aveva una cospirazione centrale, ma ora il mondo è così pieno di cospirazioni che credo che sarebbe uno show differente”. Il regista non ha commentato la notizia, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.