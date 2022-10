Michael Kopsa, l'attore di X-Files è morto all'età di 66 anni

Chi era Michael Kopsa

approfondimento

Nato il 22 gennaio 1956 a Toronto, Kopsa si è trasferito negli Stati Uniti per studiare recitazione alla Circle in the Square Theatre School, trascorrendo quattro anni a New York fino al 1984. È poi tornato in Canada per completare gli studi all'Università di Toronto, come racconta The Hollywood Reporter. Kopsa era noto per essere apparso in molte serie TV girate a Vancouver o Toronto, tra cui Fringe, The Net, Dead Zone e The Sentinel. Inoltre ha vestito i panni del generale Kerrigan in Stargate SG-1 e di Rick Culver in X-Files. Come doppiatore, ha lavorato a Mobile Suit Gundam, alla serie anime Galaxy Angel, Ninjago, Alien Races e Princess Castle.