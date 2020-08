Il cast di "X-Files" in streaming per cantare la sigla della serie

“X-Files” ha chiuso i battenti dopo 218 episodi e 2 film, ma la serie di fantascienza resta uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi trent’anni. Il cast e la troupe si sono riuniti virtualmente per cantare l’iconica sigla d’apertura : l’intento è onorevole perché David Duchovny, Gillian Anderson e compagni hanno reinterpretato il brano con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione no profit World Central Kitchen. Il video è diventato virale sulla rete, riportando in auge il celebre motivo.

“X-Files” è stata una delle serie televisive più seguite al mondo, riscuotendo un vasto successo a tutte le latitudini. Tra il 1993 e il 2002 raccolse molti consensi e gradimenti, con un picco di 27,34 milioni di spettatori per il primo episodio della quinta stagione. Successivamente l’interesse del grande pubblico calò in maniera graduale, tanto da arrivare a uno stop dopo nove stagioni e altrettanti anni sulla cresta dell’onda. La serie ideata da Chris Carter venne poi riportata in vita nel 2016 per le ultime due stagioni definitive prodotte dalla Fox.

L’INIZIATIVA BENEFICA DI “X-FILES”: CHI HA CANTATO LA SIGLA? IL CAST AL GRAN COMPLETO

La musica della sigla porta la firma di Mark Snow, compositore della serie che si ispirò al singolo “How Soon Is Now” dei The Smith per gli effetti. La sigla è rimasta sempre la stessa dalla prima alla settima stagione, per poi essere modificata con l’aggiunta dei nuovi personaggi. L’utilizzo dello split screen, con l’intento di usare immagini che richiamano il soprannaturale, fu uno degli aspetti caratteristici delle serie televisiva.

L’iniziativa di ricantare la sigla è stata promossa da Frank Spotniz, l’ex produttore esecutivo della serie che durante il lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) aveva sfidato i fan di “X Files” a scrivere un testo per la canzone strumentale. I vincitori sono stati Jennifer Large e Rebecca McDonald. 33 persone che compongono il cast e la troupe si sono riunite in maniera virtuale per cantarla: oltre ai protagonisti Duchovny (Fox Mulder) e Anderson (Dana Scully) si vedono anche Mitch Pileggi (Walter Skinner), Robert Patrick (John Doggett), Annabeth Gish (Monica Reyes), James Pickens Jr. (Alvin Kersh), Laurie Holden (Marita Covarrubias), William B. Davis (Cigarette-Smoking Man, in italiano l’uomo che fuma), Nicholas Lea (Alex Krycek), Cary Elwes (Brad Follmer).

COME ERA FINITO “X-FILES”? LE ULTIME SCENE DELLA STAGIONE CONCLUSIVA

Nell’undicesima e ultima stagione, Scully era stata ricoverata in ospedale dopo un attacco provocato dalla visione del futuro che attendeva William, il figlio avuto insieme a Mulder. Nel finale della serie si scoprirà che il ribattezzato “uomo che fuma” (il suo vero nome era C.G.B. Spender) ha generato William abbinando il suo DNA a quello alieno e ingravidando Scully.