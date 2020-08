(

Non si ferma la crescita dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.210 i casi registrati ieri, mentre negli scali aerei e marittimi si intensificano i controlli su chi ritorna dalle vacanze. 'Sorvegliati speciali' i luoghi della movida, dove il mancato rispetto delle norme ha comportato qualche restrizione. Oggi al via la sperimentazione sull'uomo di un possibile vaccino anti Covid italiano. In aumento i contagi anche all'estero e in particolare in Europa, dove le scuole stanno già riaprendo. Secondo gli esperti, con le dovute cautele, i giovani "non correranno rischi maggiori di quanti ne correrebbero a casa".