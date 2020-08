Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dal 19 giugno fino a ieri, i contagi erano sempre rimasti sotto i duecento casi. In totale dall'inizio della pandemia, le persone contagiate in Lombardia sono 98.316

7:17 - Sono 239 i positivi nelle ultime 24 ore

Quello di ieri è stato il quinto giorno consecutivo con i dati in crescita in Lombardia, che sono passati dai 50 nuovi casi del 18 agosto ai 239 di ieri. Si è tornati quindi ai livelli di crescita di metà giugno e bisogna tornare al 17 giugno per registrare una crescita più alta, con 242 casi. Dal 19 giugno fino a ieri, i contagi erano sempre rimasti sotto i duecento casi. In totale dall'inizio della pandemia, le persone contagiate in Lombardia sono 98.316.