Glovo e Regione Lombardia, al via da Milano nuovo servizio per celiaci

L’acquisto “semplice ed accessibile a tutti”

Si tratta di un’iniziativa rivolta ai celiaci diagnosticati, proprio cominciando dal capoluogo lombardo e con l’idea di allargare la platea. Solo a Milano, giusto per citare un dato, sono oltre 14.000 le persone celiache con un'incidenza in crescita del 6% rispetto al 2023. Ora, anche grazie all’integrazione con il sistema di Aria Lombardia e il convenzionamento con l’Ats Città Metropolitana di Milano, il “budget celiachia” potrà essere utilizzabile in maniera diretta sulla piattaforma Glovo, agevolando così la spesa su oltre 200 prodotti senza glutine erogabili. Consegne rapide, entro 30 minuti o programmate, saranno garantite a Milano dai Magazzini Urbani Glovo situati in posizioni strategiche (Via San Mansueto, Via Fabio Filzi, Via degli Zuccaro e Via Antonio Giovanni Plana), migliorando così l’accesso ai prodotti per celiaci e rendendo maggiormente comoda l’esperienza d’acquisto. “Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza di acquisto semplice e accessibile a tutti, in particolare per coloro che devono seguire diete specifiche per motivi di salute. Per esperienza personale conosco quanto può essere impegnativa la gestione della celiachia, ed è per questo che abbiamo pensato e ci siamo impegnati per sviluppare una modalità pratica, innovativa e digitale a supporto dei nostri utenti, aiutandoli ad accedere ai prodotti necessari senza complicazioni”. Lo ha detto Alberto Dolcetta, Direttore Q-commerce and Brand Ads di Glovo Italia. Dopo il lancio a Milano, come detto, Glovo prevede di estendere il servizio anche ad altre città italiane.

La spesa senza glutine

In Italia, il supporto dei diversi enti regionali ai celiaci certificati viene espresso, come sottolineato, dal budget celiachia. Si tratta di un ammontare variabile, da 56 a 124 euro in base all’età del soggetto, che supporta le necessità alimentari specifiche dei soggetti affetti da celiachia. In quest’ottica Glovo Italia vuole estendere il servizio di consegna a domicilio, attualmente legato al mondo ristorazione e a quello della spesa, anche ad oltre 200 prodotti certificati e approvati per celiaci. L’azienda spiega che “solamente la spesa effettuata tramite il negozio Glovo Spesa Senza Glutine è ammessa al rimborso tramite budget celiachia”. Per effettuare il rimborso, proprio tramite budget celiachia, serve il numero d’ordine (fornito nell’email di Glovo), l'OTP celiachia (generarabile tramite app celiachia o fascicolo del cittadino) e l'importo della spesa. Va sottolineato anche che il pagamento in contante e buoni pasto, non rende ammissibile il rimborso della spesa con budget celiachia e che il rimborso deve essere effettuato nella stessa giornata di effettuazione dell’ordine e di consegna.