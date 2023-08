6/6 ©Getty

Tante le novità introdotte per chi ha bisogno di un'assistenza protesica: comunicatori oculari e le tastiere adattate per persone con gravissime disabilità; apparecchi acustici a tecnologia digitale, posate adattate per le disabilità motorie, barella adattata per la doccia, scooter a quattro ruote, sollevatori fissi e per vasca da bagno, carrelli servoscala per interni, arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e puntamento con lo sguardo