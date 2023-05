Diabete infantile e celiachia, la Camera dà ok alla proposta di legge

Via libera quasi all'unanimità dell'Aula della Camera alla definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

La reazione

"Sono felicissimo che l'Aula della Camera abbia approvato all'unanimità la mia proposta di legge per la realizzazione di uno screening nazionale pediatrico per individuare il diabete di tipo 1 e la celiachia nei bambini da 1 a 17 anni". Lo afferma il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il deputato azzurro aggiunge di voler "ringraziare uno per uno tutti i parlamentari che hanno sostenuto convintamente quest'iniziativa legislativa e con loro il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il sottosegretario, Marcello Gemmato. In questa occasione - prosegue Mulè - il Parlamento ha dimostrato concretamente quanto bene possa fare al Paese la buona politica, dotando l'Italia, prima nazione al mondo, di uno strumento del genere che sicuramente consentirà di salvare le vite di tanti bambini. La concordia tra le parti politiche orta grandi risultati per gli italiani, per questo spero che con oggi si possa iniziare una nuova stagione nei rapporti tra i partiti di maggioranza e opposizione".