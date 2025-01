Assogiocattoli, record per l'edizione di Giocattolo Sospeso

Il gioco continua a essere riconosciuto non solo come un diritto universale dei bambini, ma anche come un simbolo di speranza, inclusione e solidarietà che unisce persone e comunità

Si è conclusa la 4ª edizione di Giocattolo Sospeso, l’iniziativa benefica promossa da Assogiocattoli e sostenuta dalla campagna istituzionale Gioco per Sempre, che da anni diffonde la cultura del gioco e celebra l’universalità. Grazie ai 530 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, sono stati raccolti oltre 50mila giocattoli, dimostrando quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Un risultato straordinario ottenuto grazie a una partecipazione capillare in tutto il territorio nazionale, tra negozi specializzati e ben 126 enti benefici: da Fondazione ABIO Italia ETS a Croce Rossa Italiana, da Caritas a Mission Bambini e molti altri.

Ben radicate a livello locale, tutte le associazioni benefiche coinvolte hanno svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare l'interesse degli italiani che, potendo offrire il proprio contributo a realtà conosciute e vicine a loro, hanno avvertito la solidarietà in maniera ancora più concreta e hanno quindi deciso di partecipare attivamente, trasformando gesti individuali in un movimento collettivo capace di generare un impatto tangibile. Anche il mondo dello sport, in particolare quello del calcio, ha contribuito con entusiasmo alla causa: il difensore della Nazionale Brasiliana e della Juventus, Gleison Bremer, pochi giorni prima di Natale ha annunciato la sua adesione al progetto, acquistando e lasciando giocattoli “in sospeso” presso uno dei punti vendita aderenti, consegnandoli poi di persona all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

La Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Un’inarrestabile crescita esponenziale che permette ad Assogiocattoli di rinnovare con entusiasmo l’appuntamento con Giocattolo Sospeso al 2025: come di consueto, si parte dal 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il gioco continua a essere riconosciuto non solo come un diritto universale dei bambini, ma anche come un simbolo di speranza, inclusione e solidarietà che unisce persone e comunità, superando e azzerando ogni differenza. Per diffondere ulteriormente il progetto, è online il sito ufficiale giocattolosospeso.it che raccoglie tutte le informazioni sull’iniziativa, un vero punto di riferimento per la promozione e il coordinamento delle future edizioni.