Milano, in 10mila al corteo pro Palestina. Scontri e tensione. FOTO

All'altezza di piazzale Baiamonti si sono registrati contatti tra manifestanti e forze dell'ordine. Su una vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta, al passaggio del corteo pro Palestina, è comparsa la scritta “Spara a Giorgia”. “Solidarietà a Giorgia Meloni che non si farà certo intimidire”, ha dichiarato in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli