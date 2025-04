Guerra Israele, delegazione Hamas attesa al Cairo per negoziati. LIVE

Emmanuel Macron ha condannato oggi le "semplificazioni" e le "fake news" sul possibile riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Francia ed ha lanciato un appello a "non abbandonare nessuno sforzo" per arrivare alla pace nella regione. "Leggo di tutto e di più sulle nostre intenzioni per Gaza", ha scritto il presidente francese su X. "Non cediamo a nessuna semplificazione, a nessuna provocazione - ha continuato - non lasciamo prosperare le fake news e le manipolazioni. E, soprattutto, restiamo uniti". Il capo dello Stato francese ha dichiarato, mercoledì, che un riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Parigi potrebbe arrivare a giugno in occasione di una conferenza che la Francia copresiederà con l'Arabia Saudita alle Nazioni Unite a New York, pur descrivendolo come parte di un movimento reciproco di riconoscimento di Israele da parte dei Paesi arabi. Quest'annuncio, al ritorno da un viaggio in Egitto, ha scatenato una serie di proteste a destra e all'estrema destra in Francia. Macron ha ribadito che difende "il diritto legittimo dei palestinesi a uno Stato e alla pace, come quello degli israeliani a vivere in pace e sicurezza, ognuno riconosciuto dal proprio vicino".