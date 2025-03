Iran, liberato turista francese in carcere dal 2022 per "spionaggio"

“Olivier Grondeau è libero, in Francia, tra la sua gente! Condividiamo l'immensa felicità e il sollievo della sua famiglia. Ringrazio tutti i dipartimenti governativi, il nostro ambasciatore in Iran e il Centro di crisi e supporto del Quai d'Orsay per la loro azione decisa”. Lo ha annunciato, attraverso un post su X, il presidente francese, Emmanuel Macron, confermando la liberazione del 34enne turista francese, condannato in Iran a cinque anni di prigione per spionaggio. Condanna, questa, ritenuta arbitraria dalle autorità di Parigi, che avevano puntato il dito sulla cosiddetta “diplomazia degli ostaggi di Stato” di Teheran. “La nostra mobilitazione non si indebolirà: Cécile Kohler e Jacques Paris devono essere liberati dalle prigioni iraniane. I miei pensieri oggi sono con loro e con le loro famiglie”, ha poi aggiunto Macron nel post, facendo riferimento ad altri due cittadini francesi ancora in prigione a Teheran.