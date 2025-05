India, media: forze Pakistan hanno sconfinato in 3 punti

Il governo pachistano convocherà il comitato per la sicurezza nazionale. Il 24 aprile il comitato aveva annunciato una serie di sanzioni diplomatiche contro l'India in risposta a misure analoghe adottate da New Delhi subito dopo un attacco nel Kashmir indiano

L'agenzia di stampa Reuters ha riferito, tramite testimoni oculari, che "sono in corso pesanti bombardamenti tra India e Pakistan, le cui forze hanno attraversato il confine con la regione del Kashmir in tre punti diversi". Il governo pachistano ha reso noto che convocherà il comitato per la sicurezza nazionale, in seguito alla nuova escalation militare con l'India. Il 24 aprile il comitato aveva annunciato una serie di sanzioni diplomatiche contro l'India in risposta a misure analoghe adottate da New Delhi subito dopo un attacco nel Kashmir indiano.