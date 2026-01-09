Offerte Sky
Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto

I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere interrogati. La coppia, ora indagata per omicidio, lesioni e incendio colposo, sè arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni

