Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO
I coniugi Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar in Svizzera dove a Capodanno sono morte 40 persone, si sono recati negli uffici della procura di Sion per essere interrogati. La coppia, ora indagata per omicidio, lesioni e incendio colposo, sè arrivata scortata dalla polizia e senza rilasciare dichiarazioni
- Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, il disco bar di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone 116 sono rimaste ferite, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è in corso il loro interrogatorio.
- Jacques e Jessica Moretti sono arrivati a piedi a Sion scortati da una forte presenza di polizia, tra decine di giornalisti svizzeri e internazionali. Accompagnati dai loro tre avvocati, non hanno rilasciato dichiarazioni.
- I coniugi francesi, che erano già stati sentiti dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud come testimoni, sono ora indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo.
- In foto: l'ingresso della Procura di Sion, presidiato dalla polizia, durante l'interrogatorio dei proprietari del Constellation.
- In foto: i giornalisti in attesa davanti all’ufficio della procura del Vallese durante l’interrogatorio dei Moretti.
- Jacques e Jessica Moretti sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana. Jacques Moretti è originario della Corsica, più precisamente di Ghisonaccia. Sua moglie, invece, sarebbe cresciuta e vissuta in Costa Azzurra, ha studiato ad Antibes e all'Università Internazionale di Monaco.
- La coppia si è conosciuta e si è sposata in Corsica ed è arrivata sull'altopiano vallesano negli anni 2000. Ha rilevato Le Constellation nel 2015 trasformando un locale abbandonato in un luogo di ritrovo molto frequentato, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Secondo il registro di commercio cantonale del Vallese, la coppia possiede anche altri due locali: Le Senso, un bar-ristorante specializzato in hamburger a Crans-Montana, e Le Vieux-Chalet, che si definisce una "locanda corsa", nel vicino villaggio di Lens.
- Oggi lutto nazionale in Svizzera: la commemorazione, cui parteciperanno Macron e Mattarella, è nel Comune di Martigny. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa per i ragazzi deceduti nel rogo, alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, membri del governo e altri leader politici.
- La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine aperta per omicidio colposo plurimo e incendio sulla strage di Crans-Montana, ha disposto le autopsie sulle vittime italiane, esami che non sono stati fatti in Svizzera.
- In base a quanto emerso, gli inquirenti della Capitale hanno delegato la procura di Milano a svolgere gli accertamenti autoptici sui corpi dei due giovani milanesi rimasti uccisi nell'incendio. Analoga delega dovrebbe essere stata data anche alle Procure di Bologna e di Genova per altre due vittime. Il quinto ragazzo morto nel rogo invece era romano, mentre la sesta vittima era residente a Lugano.