Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il conflitto in Iran. La premier Giorgia Meloni assicura che l'Italia "non parteciperà alla guerra, non siamo complici né isolati". Intanto, l'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Allarme petrolio". E colpita anche la base italiana a Erbil in Iraq: "Nessun ferito". Sulle prime pagine anche l'ennesimo femminicidio: una donna di 50 anni è stata uccisa a Messina dall'ex evaso dai domiciliari e senza braccialetto
- In primo piano la situazione in Medio Oriente: "Navi colpite, allarme petrolio". Un missile ha colpito la base italiana a Erbil: "Nessun ferito". Nel frattempo, la premier Meloni ribadisce: "Non entriamo in guerra". Spazio anche ai dazi: "Gli Usa rilanciano i dazi su Europa, Cina e India dopo lo stop". In prima pagina anche il femminicidio di una donna di 50 anni Messina: "Non ci sono braccialetti, evade da casa e uccide l'ex". Infine, il caso Epstein: "Mandelson, le carte imbarazzano Starmer: 'Sapeva dei rischi'".
- In apertura il conflitto in Iran: "La guerra spacca l'Italia". La premier Meloni in parlamento: "Non parteciperemo al conflitto, non siamo complici né isolati". Intanto, a Hormuz l'Iran "colpisce tre navi": "Il petrolio salirà a 200 dollari". Spazio anche al caso delle "torture su minori in carcere" a Casal del Marmo. E poi il femminicidio di una donna di 50 anni a Messina da parte dell'ex che "evade dai domiciliari": "Era senza braccialetto". In prima pagina anche l'Ucraina e le accuse di Zelensky a Putin: "Usa l'arte per fare propaganda".
- In primo piano la situazione in Medio Oriente. La premier Meloni propone "un tavolo per discutere della guerra". L'opposizione: "Succube degli Usa". Intanto, l'Iran colpisce 3 navi a Hormuz. Un missile colpisce la base italiana a Erbil: nessuna vittima. Spazio anche al femminicidio di Messina: "Uccisa dall'ex ai domiciliari senza braccialetto: lo Stato sconfitto". In prima pagina anche lo sport con la vittoria della nazionale di baseball contro gli Stati Uniti: "Diamante italiana".
- In apertura la guerra in Iran e le parole della premier Meloni: "Noi né complici né isolati". Poi aggiunge: "Non entriamo in guerra, conflitto fuori dal diritto internazionale". Nel frattempo, Donald Trump: "Teheran colpita duramente ma non abbiamo ancora finito". Spazio anche al caso della famiglia nel bosco: "Bambini nel bosco, in arrivo una legge" per assicurare "più garanzie per i minori". In prima pagina anche lo sport con la vittoria della nazionale italiana di baseball: "I maestri siamo noi".
- In primo piano i nerazzurri: "L'Inter si dà una scossa". La società "vuole una squadra con più carattere, anche Barella e Bastoni in discussione". Spazio anche al "disastro delle nostre Champions": "Nessuna squadra ai quarti: ritoccato il fondo". In prima pagina anche la vittoria della nazionale italiana di baseball: "E' storia, abbiamo battuto i maestri Usa". Poi, il ct della nazionale di calcio Rino Gattuso: "Già scelta la sede della missione in Usa: Toronto e poi lo Utah".
- "Un posto al sole" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport su Bologna-Roma in Europa League. "La via per la Champions passa anche da questa coppa: uno tra Italiano e Gasp può salvare l'onore del nostro calcio". Spazio anche a Valverde che "umilia Pep": "Il Real travolge il City con tre gol dell'uruguaiano". Poi, la Fiorentina: "La coppa scomoda". Infine, l'annuncio del ministro iraniano: "Niente Mondiale" per l'Iran.
- In primo piano la Juventus e "il bonus Vlahovic": "Si intensificano i contatti per il suo rinnovo: il suo ingaggio arriverebbe a 6 milioni con premi e obiettivi". Spazio anche al Mondiale e il forfait dell'Iran a seguito del conflitto, con Teheran che afferma: "Così non potremo giocare negli Stati Uniti". Poi, Valverde: "Magie Real". In prima pagina anche Bologna-Roma: il derby negli ottavi di Europa League. Poi, la vittoria della nazionale italiana di baseball contro gli Usa.
- In primo piano la guerra in Medio Oriente e il petrolio: "Rilascio record delle riserve". Intanto, l'Iran annuncia: "Preparatevi ai 200 dollari al barile". La premier Meloni assicura che "Non entriamo in guerra, il Governo non è complice di decisioni altrui". Spazio anche alla Bce: "Euro digitale al via con le transazioni tra le banche". Poi, l'intelligenza artificiale: "Microsoft schierata con Anthropic nello scontro con il Pentagono". E nel campo dell'edilizia "silenzio assenso più largo".
- "Via la Zarina dopo il voto, intanto linciano Gratteri" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sul governo e il referendum. FdI e FI "scatenati contro il procuratore perché fa querela a chi lo diffama". Spazio anche alle parole di Meloni in parlamento sulla guerra in Iran: "Volete le bollette più alte o l'Iran atomico?". Infine, la presenza della Russia in Biennale: "La Ue minaccia taglia per 2 milioni".
- In primo piano i centri in Albania: "Dopo gli stupratori le toghe ci riprovano: sentenza anti Meloni sui centri in Albania". Spazio anche al conflitto in Medio Oriente e le parole della premier Meloni: "Al Pd piacevano le bome di Obama e Clinton". A Hormuz colpite 3 navi: "Petrolio a 200 dollari". E le parole di Trump sul conflitto: "La guerra finirà presto, ma solo quando lo vorrò io". In prima pagina anche il tema delle case green: "L'Europa pulisce l'Italia".
- "La milite ignara" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'intervento della premier Meloni in aula per la guerra in Iran. "Non riesce a condannare Trump e Netanyahu per l'attacco all'Iran". Nel frattempo, in Iran "uccisi a migliaia" e "il bilancio dell'offensiva di Usa e Israele è sottostimato". In prima pagina anche l'anniversario del disastro nucleare di Fukushima: "15 anni e già ritorna l'atomo". E sul referendum: "Dopo Bartolozzi ecco il caso Gratteri".
- "Schlein e Conte affondati" è il titolo d'apertura di Libero sulle opposizioni, a seguito dell'intervento della premier Meloni in aula. Spazio anche alla questione del petrolio: "Riserve sbloccate e l'Iran schiera scudi umani". In prima pagina anche il caso della famiglia nel bosco: "Il papà prova a mediare, oggi dai bimbi arriva il Garante". Poi, la presenza della Russia alla Biennale: "Il problema non sono i russi ma chi li guida alla Biennale".
- In primo piano la guerra in Medio Oriente e le tre navi colpite a Hormuz: "E' guerra sui prezzi del petrolio". Teheran minaccia: "Presto greggio a 200 dollari". Oltre 30 paesi esportatori " per placare i mercati sbloccano le riserve: è il rilascio maggiore della storia". In prima pagina anche il discorso di Meloni in aula sul conflitto in Iran: "Meloni cincischia sulla guerra illegale, poi attacca i giudici". Poi, l'editoriale di Gigi Riva: "Un ubriaco al volante, Trump nelle mani di Bibi".
- In primo piano l'attacco alle tre navi a Hormuz: "La mina oro nero". Teheran minaccia: "Faremo arrivare il petrolio a 200 dollari". Intanto, l'Aie "sblocca le riserve". E Trump dichiara: "La guerra continuerà per alcune settimane". Spazio anche alle parole di Meloni in aula sulla guerra: "Non siamo complici, l'intervento è illegittimo". In prima pagina anche l'allarme Onu: "Ecco altri 1.200 bambini rapiti dai russi in Ucraina". Poi, l'editoriale di Rosario Aitala: "La propaganda del male".
- "Il sì alla sbarra" è il titolo d'apertura del Riformista sul referendum. Gratteri: "Faremo i conti dopo il referendum". Nel frattempo, a Milano la manifestazione con Giorgia Meloni. Spazio anche al conflitto in Medio Oriente e alla situazione nello Stretto di Hormuz: "Guerra asimmetrica con i droni sottomarini, rischio barile alle stelle". In prima pagina anche l'editoriale di Claudio Velardi: "'Facciamo i conti', l'arroganza del potere". E quello di Michele Magno: "'Venga a riferire': e ogni volta Meloni spiazza Pd, 5S e Avs".
- In primo piano la guerra in Medio Oriente e le tre navi colpite a Hormuz. Intanto, l'Iran minaccia: "Petrolio a 200 dollari, non passerà nemmeno un litro di greggio". Von Der Leyen: "La crisi ci è già costata 3 miliardi". In prima pagina anche il femminicidio a Messina: "Evade e uccide la ex a coltellate: il bracciale doveva arrivare oggi". Poi, il referendum: "Nordio blinda Bartolozzi" mentre è "bufera sulle frasi del procuratore Gratteri". Infine, l'intervista al senatore Casini: "La premier si smarchi da Trump".