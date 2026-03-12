Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il conflitto in Iran. La premier Giorgia Meloni assicura che l'Italia "non parteciperà alla guerra, non siamo complici né isolati". Intanto, l'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Allarme petrolio". E colpita anche la base italiana a Erbil in Iraq: "Nessun ferito". Sulle prime pagine anche l'ennesimo femminicidio: una donna di 50 anni è stata uccisa a Messina dall'ex evaso dai domiciliari e senza braccialetto