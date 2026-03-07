Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la guerra in Medio Oriente. Trump vuole la resa dell’Iran. Il petrolio schizza dopo l’allarme del Qatar, scatta il timore per il prezzo del carburante. Casa nel bosco, il tribunale: “Separare la mamma dai bambini”, Meloni attacca i magistrati. Partono le Paralimpiadi, ieri la cerimonia inaugurale a Verona. Calcio, vince il Napoli, domani il derby di Milano
- Medio Oriente in fiamme. Le condizioni di Trump all’Iran. “Nessun accordo senza la resa, dopo ci sarà la scelta del leader”. Casa nel bosco, la mamma separata dai figli. Ira della premier. Alta velocità, il sì del Garante: arrivano in Italia i treni francesi. Le Paralimpiadi partono nel segno della pace: la cerimonia a Verona.
- Guerra, è shock petrolio. Allarme Qatar, export verso lo stop: prezzi alle stelle. Trump all’Iran: no a negoziati, voglio la resa. Mosca in aiuto di Teheran. Casa nel bosco, “Separare la mamma dai bambini” e Meloni attacca i magistrati. Dalle Paralimpiadi alla Biennale, assenze e liti per la Russia.
- La guerra in Medio Oriente, pressing saudita per la trattativa. Il petrolio va oltre i 90 dollari. Escalation del prezzo dopo i timori del Qatar. I bimbi del bosco allontanati dalla mamma. Meloni: “Giudici ideologici”. Forse già oggi il trasferimento. E papà Nathan accusa la moglie: “Pago per colpa tua”. Roma, Dybala stop, è quasi addio.
- Pulisic, il bomber del derby. Rifaccio il diavolo. Vieri: “Inter, che fisico Pio. Dategli i cross”. Le Paralimpiadi più forti delle polemiche. Spalletti resta alla Juve. Il Napoli ora va, riecco De Bruyne, il Toro segna tardi. Via alla nuova Formula 1, domani all’alba il Gp d’Australia.
- Un derby da Pio. Esposito: l’ora dello scudetto. L’Inter fa i conti: battere il Milan per salire a +13. Chivu prenota il 21esimo titolo. Emozionapoli, vince 2-1 contro il Torino: è a -1 da Allegri. Spalletti e la Juve, rinnovo più vicino. Roma, Dybala fuori un mese e mezzo.
- Napoli, Santos in paradiso. D’Aversa non fa miracoli. Il brasiliano apre, Elmas raddoppia, Casadei gol solo nel finale: Toro ko. Juve, intervista a Ravanelli: “In Spalletti rivedo Lippi”. Il derby che verrà: da Retegui a Guler. Tudor, che flop, il Tottenham pensa a Motta. Como, l’Europa per tenere Paz. Viva le Paralimpiadi, l’impossibile è possibile.
- Chi specula sulla guerra. Scatta l’allarme benzina: può toccare 3 euro al litro. I giudici nel bosco, decisione choc sul caso Palmoli. Le toghe allontanano la mamma dai figli. Ira di Meloni. Albanese scopre l’Iran, valanga di post anti Usa. Sondaggi, dubbi e anomalie, appello di FdI: andate a votare. Paralimpiadi, si riaccende il braciere della speranza.
- Petrolio, i Paesi del Golfo verso lo stop. Quotazioni oltre i 90 dollari, Borse in caduta. Trump: “Resa senza condizioni e leader iraniano scelto da me”. Btp Valore, collocati 16,2 miliardi: cedola media fino al 3,35%. Mattarella apre le Paralimpiadi, investiti 900 milioni per l’accessibilità.
- Partono i soldati e Meloni parla dei bimbi nel bosco. Attacca i giudici e tace sulla fregata partita per Cipro. Petrolio, maxi utili Usa, Trump vuole la resa totale dell’Iran. Crosetto, Mr.Dubai e l’affare in Indonesia. Zelensky piazza droni e minaccia Orban: tutti zitti.
- La vergogna del bosco, l’accanimento continua. Il tribunale ordina di allontanare la signora Trevallion dai figli. Meloni: “I bambini non sono dello Stato”. Nessuna trattativa: Trump vuole la resa dell’Iran. Donazioni “sparite”: la Flotilla in rotta verso la galera. L’8 marzo femminista? In piazza per l’ayatollah.
- Israele martella Teheran e Beirut. “Sulle studentesse missili Usa”. Alla Casa Bianca finché c’è guerra si guadagna. Senza l’America il futuro Ue è in mano a Berlino. Meloni è nei guai e attacca i giudici, bollette alle stelle.
- Forza 4, Meloni coordinamento militare con Macron, Starmer e Merz. L’Italia invia la fregata missilistica Martinengo a difesa di Cipro. Caro energia, parla Mamone Capria: “L’eolico offshore può essere la risposta”. Davvero i mafiosi tifano per il Sì? Parodi, lasci perdere.
- Sostenere il partito della resa incondizionata. In una settimana Israele e Usa hanno quasi raggiunto gli obiettivi militari. Le conseguenze della guerra contro l’Iran per l’Ucraina, vittima collaterale, e la diplomazia Ue.
- Trump vuole la resa totale, Russia in aiuto di Teheran. Mamma nel bosco allontanata. Meloni: toghe oltre i limiti. Il Btp Valore vola e alza i tassi contro la crisi. Inaugurazione Paralimpiadi, show all’Arena sotto gli occhi di Mattarella.
- Il prezzo del gas. La guerra in Iran “farà crollare le economie globali”: lo dice il Qatar. Meloni ora cerca sponde in Europa. Per uscire dall’angolo del trumpismo, la premier sente al telefono Macron, Merz e Starmer. Schlein: “Italia non sia complice di Trump”. Casa nel bosco, Meloni attacca le toghe in vista del referendum.