Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali, la guerra in Medio Oriente. Trump vuole la resa dell’Iran. Il petrolio schizza dopo l’allarme del Qatar, scatta il timore per il prezzo del carburante. Casa nel bosco, il tribunale: “Separare la mamma dai bambini”, Meloni attacca i magistrati. Partono le Paralimpiadi, ieri la cerimonia inaugurale a Verona. Calcio, vince il Napoli, domani il derby di Milano

