Napoli, funerali del piccolo Domenico, morto dopo trapianto di un cuore danneggiato. FOTO

Cronaca
8 foto

Grande partecipazione di istituzioni e cittadini all'ultimo saluto a Domenico, il bimbo di due anni morto dopo un calvario di 40 giorni per un trapianto sbagliato. Presenti alle esequie anche la premier Meloni, il sindaco di Nola Andrea Ruggiero,  il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e Don Patriciello, il parroco di Caivano

