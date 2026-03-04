Scontro tra due treni a Roma, sulla linea della ferrovia Termini-Centocelle. L’impatto è avvenuto alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino in un tratto che, come spiega Atac in una nota, “normalmente è percorso con circolazione a senso unico alternato”. Non risultano persone ferite ma il servizio è stato interrotto. Per percorrere la tratta, il treno è stato sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata.

Nessun ferito

I convogli viaggiavano in direzioni opposte quando sono venuti in contatto sulla fiancata laterale. “Le cause dell’evento sono in corso di accertamento”, ha spiegato Atac aggiungendo che “a tal fine è stata prontamente istituita un’apposita commissione tecnica incaricata di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari”. I passeggeri, come confermato dall'azienda dei trasporti romana, sono stati tutti evacuati e non sono stati registrati feriti. In corso le operazioni tecniche per il ripristino della linea.