Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, scontro tra 2 treni sulla Termini Centocelle: servizio interrotto

Cronaca
©Getty

L'incidente è avvenuto alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino in un tratto a circolazione a senso unico alternato. Non risultano persone ferite. Servizio interrotto e sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata

ascolta articolo

Scontro tra due treni a Roma, sulla linea della ferrovia Termini-Centocelle. L’impatto è avvenuto alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino in un tratto che, come spiega Atac in una nota, “normalmente è percorso con circolazione a senso unico alternato”. Non risultano persone ferite ma il servizio è stato interrotto. Per percorrere la tratta, il treno è stato sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata.

Nessun ferito

I convogli viaggiavano in direzioni opposte quando sono venuti in contatto sulla fiancata laterale. “Le cause dell’evento sono in corso di accertamento”, ha spiegato Atac aggiungendo che “a tal fine è stata prontamente istituita un’apposita commissione tecnica incaricata di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari”. I passeggeri, come confermato dall'azienda dei trasporti romana, sono stati tutti evacuati e non sono stati registrati feriti. In corso le operazioni tecniche per il ripristino della linea. 

Leggi anche

Firenze, 17enne si addormenta sul tram: trascinato fuori e violentato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Milano, tram linea 9 deraglia in centro e investe passanti. LE FOTO

Il mezzo è deragliato in viale Vittorio Veneto,  finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone.  Si contano due morti e diversi feriti. Prevista l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta: “Preso atto che fu ucciso”

Cronaca

L'ex capo comunicazione di Mps è morto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del...

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 avvertita fino a Siracusa

Cronaca

L'ipocentro è stato rilevato sull'Etna. La scossa, avvenuta alle 7.05, è stata avvertita...

Bimbo morto, oggi i funerali. L’autopsia: cuore all’espianto era sano

Cronaca

Secondo l’esame del medico legale non sono "emerse lesioni al cuore" espiantato a Bolzano e...

Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini

Cronaca

Sigilli ai beni di Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini in 7 province, da Roma a Cosenza: tra...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture unicamente dedicate agli sviluppi del nuovo fronte di Guerra in Medio Oriente, con i...

13 foto

Cronaca: i più letti