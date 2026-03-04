L'ipocentro è stato rilevato sull'Etna. La scossa, avvenuta alle 7.05, è stata avvertita nettamente anche nelle province di Siracusa e Messina. Non sono segnalati danni a cose o persone ferite

La popolazione di Catania questa mattina è stata svegliata da una forte scossa di terremoto. Il sisma di magnitudo 4.5 si è verificato alle 7.05 ed è stato nettamente avvertito anche nei paesi etnei, nella zona di Siracusa e in quella di Messina. Secondo quanto riportato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ipocentro del sisma è sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Come riferito dal Comando dei vigili del fuoco di Catania, sono state numerose le chiamate alla sala

operativa ma "solo per richieste di informazioni".