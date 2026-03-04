L'ipocentro è stato rilevato sull'Etna. La scossa, avvenuta alle 7.05, è stata avvertita nettamente anche nelle province di Siracusa e Messina. Non sono segnalati danni a cose o persone ferite
La popolazione di Catania questa mattina è stata svegliata da una forte scossa di terremoto. Il sisma di magnitudo 4.5 si è verificato alle 7.05 ed è stato nettamente avvertito anche nei paesi etnei, nella zona di Siracusa e in quella di Messina. Secondo quanto riportato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ipocentro del sisma è sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Come riferito dal Comando dei vigili del fuoco di Catania, sono state numerose le chiamate alla sala
operativa ma "solo per richieste di informazioni".
Scuole chiuse a Catania
A scopo precauzionale, nonostante non siano stati segnalati danni evidenti, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine. Tutte le scuole sono state chiuse per consentire le verifiche sugli edifici. "Capisco che a quest'ora provocherà tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza è al primo posto", afferma il primo cittadino. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.
Ansa/Ipa
