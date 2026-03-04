Offerte Sky
Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 avvertita fino a Siracusa: nessun danno

Cronaca

L'ipocentro è stato rilevato sull'Etna. La scossa, avvenuta alle 7.05, è stata avvertita nettamente anche nelle province di Siracusa e Messina. Non sono segnalati danni a cose o persone ferite

La popolazione di Catania questa mattina è stata svegliata da una forte scossa di terremoto. Il sisma di magnitudo 4.5 si è verificato alle 7.05 ed è stato nettamente avvertito anche nei paesi etnei, nella zona di Siracusa e in quella di Messina. Secondo quanto riportato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ipocentro del sisma è sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Come riferito dal Comando dei vigili del fuoco di Catania, sono state numerose le chiamate alla sala

operativa ma "solo per richieste di informazioni".

Scuole chiuse a Catania

A scopo precauzionale, nonostante non siano stati segnalati danni evidenti, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine. Tutte le scuole sono state chiuse per consentire le verifiche sugli edifici. "Capisco che a quest'ora provocherà tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza è al primo posto", afferma il primo cittadino. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.

Mondo

Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime

